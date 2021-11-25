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48 горняков остаются в аварийной шахте в Кузбассе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В результате задымления на шахте в Кузбассе пострадали 45 человек, внутри остаются ещё 48 горняков, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"На поверхность выведено 237 человек, пострадали 45 человек. Остаются в шахте - 48", - говорится в сообщении ведомства. Всего в шахте, по данным ее администрации, находилось 285 человек.

Как сообщалось, на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке. По последним данным, один человек погиб. Отмечалось, что 236 человек эвакуированы, а местонахождение 49 горняков оставалось неизвестным.

Кемеровская область Листвяжная

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