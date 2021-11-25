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Путин снял Калашникова с должности главы ФСИН

Новым руководителем службы назначен Аркадий Гостев

Путин снял Калашникова с должности главы ФСИН
Директор ФСИН России Александр Калашников
Фото: Антон Подгайко/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности руководителя ФСИН. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

На этот пост другим указом назначен Аркадий Гостев.

Эти указы вступают в силу со дня их подписания.

Калашников руководил ФСИН с октября 2019 года.

Аркадий Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области.

В разные годы занимал должности заместителя начальника управления - начальника штаба в УВД по ЮАО Москвы, начальника Управления обеспечения общественного порядка столичного ГУВД и замначальника ГУВД по Москве.

С 2012 года Гостев являлся заместителем министра внутренних дел РФ. Ему присвоено специальное звание генерал-полковника полиции.

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