Путин снял Калашникова с должности главы ФСИН

Новым руководителем службы назначен Аркадий Гостев

Директор ФСИН России Александр Калашников Фото: Антон Подгайко/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности руководителя ФСИН. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

На этот пост другим указом назначен Аркадий Гостев.

Эти указы вступают в силу со дня их подписания.

Калашников руководил ФСИН с октября 2019 года.

Аркадий Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области.

В разные годы занимал должности заместителя начальника управления - начальника штаба в УВД по ЮАО Москвы, начальника Управления обеспечения общественного порядка столичного ГУВД и замначальника ГУВД по Москве.

С 2012 года Гостев являлся заместителем министра внутренних дел РФ. Ему присвоено специальное звание генерал-полковника полиции.