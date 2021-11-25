Путин снял Калашникова с должности главы ФСИН
Новым руководителем службы назначен Аркадий Гостев
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности руководителя ФСИН. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.
На этот пост другим указом назначен Аркадий Гостев.
Эти указы вступают в силу со дня их подписания.
Калашников руководил ФСИН с октября 2019 года.
Аркадий Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области.
В разные годы занимал должности заместителя начальника управления - начальника штаба в УВД по ЮАО Москвы, начальника Управления обеспечения общественного порядка столичного ГУВД и замначальника ГУВД по Москве.
С 2012 года Гостев являлся заместителем министра внутренних дел РФ. Ему присвоено специальное звание генерал-полковника полиции.