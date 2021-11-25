Власти Кузбасса уточнили число пострадавших при ЧП на шахте

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - По новым данным властей Кузбасса, 49 человек пострадали при задымлении на шахте "Листвяжная".

"По уточненной информации, в больницы обратились 49 пострадавших", - говорится в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева. Ранее там сообщалось о 60 пострадавших.

Между тем министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил журналистам в Екатеринбурге в четверг, что в больницах находятся 44 человека. По его словам, четыре человека находятся в реанимации.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 человек.

По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва, обусловленной повышенной концентрацией метана и оксида углерода.