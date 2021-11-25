В результате ЧП на шахте в Кузбассе пострадали 60 человек

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - За медпомощью после задымления на шахте "Листвяжная" в Кузбассе обратились 60 человек, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Цивилев в свое телеграм-канале.

"На поверхность вывели 239 человек. В шахте остаются 46 человек, по состоянию на 18:00 (14:00 по московскому времени) 11 человек погибли. В больницы обратились 60 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализировано 38 человек", - сказал Цивилев.

На шахте "Листвяжная" произошло задымление в вентиляционном штреке. Спасательная операция на шахте приостановлена из-за угрозы взрыва, обусловленной повышенной концентрацией метана и оксида углерода.

По факту ЧП СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.