Неизвестно местоположение 35 человек, застрявших в аварийной шахте в Кузбассе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели не установили местоположение 35 человек, находящихся под землей в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"У нас 35 человек, фамилии всех известны, находятся сейчас под землей, и местоположение их не установлено", - сказал Цивилев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

В своем телеграм-канале губернатор также написал, что спасательные работы на шахте приостановлены из-за опасности взрыва.

"На месте выработок высока вероятность взрыва газа: концентрация метана превышает 6%, оксида углерода - более 0,25%. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня", - написал он.

Ранее о приостановке спасательных работ сообщалось со ссылкой на администрацию шахты.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 человек.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности