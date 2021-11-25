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Спасателям пришлось срочно покинуть шахту "Листвяжная" из-за угрозы взрыва

Спасателям пришлось срочно покинуть шахту "Листвяжная" из-за угрозы взрыва
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Горноспасатели покидают шахту "Листвяжная" в Кузбассе, сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.

"Срочно выводят всех горноспасателей из шахты, концентрация газа может спровоцировать взрыв", - сказал представитель администрации.

Он также сообщил, что в шахте не работает вентиляция.

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщал, что системы вентиляции в шахте работают, загазованность минимальная.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 человек.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Кемеровская область Кузбасс

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