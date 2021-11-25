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Семьи погибших на кузбасской шахте получат дополнительно по 2 млн рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Шахта "Листвяжная" в Кузбассе (входит в "СДС-Уголь") дополнительно выплатит семьям погибших по 2 млн рублей, сообщили в четверг "Интерфаксу" в холдинге "Сибирский деловой союз". Эта сумма будет добавлена к положенным по закону.

Кроме того, дополнительные выплаты от предприятия будут осуществлены пострадавшим. Размер этих допвыплат "будет определен в зависимости от степени тяжести (состояния - ИФ) каждого человека", добавил собеседник агентства.

На "Листвяжной" в Кузбассе в четверг, 25 ноября, произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 человек, в больницы обратились 49 пострадавших. В шахте остаются люди.

В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва, обусловленной повышенной концентрацией метана и оксида углерода.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября.

Авария на шахте в Кузбассе

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Кемеровская область Кузбасс Листвяжная

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