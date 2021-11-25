Звено спасателей пропало на шахте в Кузбассе во время эвакуации горняков

Фото: Russian Investigative Committee/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Звено спасателей пропало при проведении операции по выводу горняков после аварии в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Звено из четырех-пяти человек пропало при проведении эвакуации", - сказал собеседник агентства.

По его данным, спасатели оснащены кислородной системой. "Есть надежда, что выйдут на поверхность", - добавил источник.

Позже пресс-служба МЧС РФ подтвердила информацию о пропаже спасателей. "Около 15:00 отделение горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь. Организованы их поиски", - говорится в сообщении пресс-службы.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 человек. В шахте остаются десятки человек.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва, обусловленной повышенной концентрацией метана и оксида углерода.