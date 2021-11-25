В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Трехдневный траур объявлен в Кузбассе в связи с гибелью людей на шахте "Листвяжная", сообщается в телеграм-канале губернатора региона.

"Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября", - говорится в сообщении.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 человек. В шахте остаются люди.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва, обусловленной повышенной концентрацией метана и оксида углерода.