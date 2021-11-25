Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Трехдневный траур объявлен в Кузбассе в связи с гибелью людей на шахте "Листвяжная", сообщается в телеграм-канале губернатора региона.

"Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября", - говорится в сообщении.

В РоссииНеизвестно местоположение 35 человек, застрявших в аварийной шахте в КузбассеЧитать подробнее

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 человек. В шахте остаются люди.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва, обусловленной повышенной концентрацией метана и оксида углерода.

Авария на шахте в Кузбассе

6
Кемеровская область

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Эффективность "Спутника V" против летальных случаев COVID в Венгрии оценили в 98%

Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Рашкина

Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Рашкина

Путин выразил уверенность в решении вопроса с газовым контрактом с Сербией

Пандемия коронавируса

Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Генпрокурор нашел достаточно оснований для привлечения Рашкина к уголовной ответственности

Генпрокурор нашел достаточно оснований для привлечения Рашкина к уголовной ответственности

В результате ЧП на шахте в Кузбассе пострадали 60 человек

Пандемия коронавируса

В Думе допустили, что I чтение законопроекта о QR-кодах может пройти 16 декабря

В Думе допустили, что I чтение законопроекта о QR-кодах может пройти 16 декабря

Неизвестно местоположение 35 человек, застрявших в аварийной шахте в Кузбассе

Власти Татарстана смягчили требования для проезда в общественном транспорте

Власти Татарстана смягчили требования для проезда в общественном транспорте

Отставка главы ФСИН стала следствием инцидентов с насилием в колониях и СИЗО

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });