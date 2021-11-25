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Глава Кузбасса поручил проверить забои шахт региона на взрывобезопасность

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил проверить забои шахт региона на риск взрывов, сообщается в его телеграм-канале.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 горняков. Под землёй остаются десятки человек.

Спасательная операция была прервана из-за угрозы взрыва.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Кемеровская область Кузбасс Сергей Цивилёв

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