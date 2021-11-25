Врио главы МЧС РФ не подтвердил слухи о втором взрыве на шахте "Листвяжная"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян не подтверждает информацию о втором взрыве, который якобы произошел на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

"Я такими сведениями не обладаю. Вся приборная сеть объективного контроля нарушена взрывом. Спасатели таких данных не подтверждают", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, был ли второй взрыв в шахте.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября произошел взрыв и задымление произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 горняков и трое спасателей, 49 человек пострадали.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва, обусловленной повышенной концентрацией метана и оксида углерода.