Спасательные работы на шахте в Кузбассе приостановлены до утра

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели приостановили до утра работы на аварийной шахте "Листвяжная" в Кузбассе из-за ухудшения обстановки. Об этом сообщил в четверг вечером врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, прибывший на место ЧП.

"Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана", - сказал Чуприян.

Все спасатели в настоящее время поднимаются на поверхность.

Ранее днем сообщалось, что спасательная операция была прервана из-за угрозы взрыва.

Пресс-служба правительства региона со своей стороны уточняет, что в настоящее время "идет разработка дальнейшего плана действий".

"Сейчас работает большая группа специалистов, в том числе московских. План будет разрабатываться на базе оценки обстановки в шахте. Сейчас ждем до утра, анализируем, занимаемся прогнозами, будем сравнивать прогнозные планы с реальной обстановкой и детально корректировать весь план действий. Все, что в наших силах, мы сделаем", - цитирует пресс-служба главу Кемеровской области Сергея Цивилева.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 горняков и трое спасателей, 49 человек пострадали. Пропавшими без вести на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области числятся 35 горняков.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.