Задержаны директор шахты "Листвяжная", его первый заместитель и начальник участка

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - По делу о гибели шахтеров в Кемеровской области задержаны директор шахты "Листвяжная", его первый заместитель и начальник участка, сообщили в следственном комитете (СК).

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СК в четверг.

В ведомстве отметили, что в настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка №4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись", - говорится в пресс-релизе.

По данным СК, 25 ноября в горной выработке ООО "Шахта "Листвяжная" произошло задымление.

"По предварительным данным, 11 рабочих погибли. До настоящего времени отсутствуют сведения о 35 работниках шахты. Поисково-спасательные работы были приостановлены из-за опасной концентрации газа", - заявили в СК.

Погибли также трое горноспасателей, отправившихся на поиски горняков в шахте "Листвяжная". Судьба еще троих спасателей остается неизвестной, сообщила ранее пресс-служба МЧС РФ.