Прокуратура нашла нарушения требований промбезопасности на шести шахтах в Кузбассе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратурой Кемеровской области в ходе проверок соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда в деятельности организаций угольной сферы Кузбасса выявила нарушения на нескольких предприятиях, сообщает Управление Генпрокуратуры по СФО.

Проверки проводились после аварии на шахте "Листвяжная", унесшей жизни 52 человек.

"По состоянию на 25 ноября 2021 проверены шесть организаций, выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией шахт, не отвечающих требованиям промышленной безопасности, продолжительностью непрерывного отдыха работников, необеспечением их средствами индивидуальной защиты, а также нарушения требований при производстве плановых и внеплановых инструктажей по техничке безопасности", - говорится в сообщении.

Всего по результатам проверок возбуждено 28 дел об административных правонарушениях по статье 9.1 (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах), частям 1 - 4 статьи 5.27.1 (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации) КоАП РФ.

Проверки организаций угольной сферы продолжаются, результаты находятся на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации.