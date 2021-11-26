В МЧС заявили, что шахту "Листвяжная" придется обследовать не одни сутки

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Межведомственный штаб выработает оптимальные решения для продолжения поисковой операции и ликвидации аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, но шахту придется обследовать не одни сутки, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"Обследование шахты - это вопрос не одних суток. Кроме того, мы максимально должны вытеснить кислород, чтобы не допустить взрыв", - сказал Чуприян на встрече с родственниками погибших горняков.

По его словам, сейчас на шахте работают три отделения горноспасателей. "Они берут пробы воздуха, чтобы определить, есть ли угроза взрыва или нет. Вчера она была", - отметил Чуприян.

Он добавил, что необходимо определить динамику развития ситуации, но в течение ближайших суток она улучшиться не может. "Будут выработаны оптимальные решения", - подчеркнул Чуприян.

Он заверил родственников шахтеров, что до них будет доводиться вся информация о складывающейся обстановке и принимаемых мерах.

По последним данным, произошедшая утром в минувший четверг авария на шахте "Листвяжная" унесла жизни 52 человек, в том числе шести горноспасателей.