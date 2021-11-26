Ситуация в общественном транспорте Татарстана стабилизировалась после введения QR-кодов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация в общественном транспорте Татарстана после введения QR-кодов стабилизировалась, сообщает пресс-служба Минтранса республики в пятницу.

"Общественный транспорт в Татарстане с начала введения ограничений работает в штатном режиме. Транспортные средства выходили на линию в соответствии с существующим пассажиропотоком", - говорится в сообщении.

Задержки на линии в Казани были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов, из-за чего потребовалось вызывать полицию. Информация об увольнении кондукторов и водителей от предприятий общественного транспорта не поступала.

С каждым днем уменьшается число выявленных пассажиров без QR-кодов. Так, 22 ноября их было 2 479, 23 ноября - 918, 24 ноября - 739, отмечает Минтранс республики.

На горячую линию министерства транспорта и дорожного хозяйства республики с 23 ноября поступило 60 звонков. В последующие дни их стало почти в два раза меньше. В основном жителей волновали вопросы блокировки социальных транспортных карт и отсутствия QR-кодов у вакцинированных первым компонентом.

В республике запущен сервис по проверке блокировки льготных транспортных карт. Всем пассажирам старше 60 лет, которые планируют оплачивать проезд льготной транспортной картой, рекомендуется проверить информацию по карте. Достаточно ввести номер карты в специальном разделе и при отсутствии ограничений появляется сообщение - "Карта активна".

С 22 ноября проезд в общественном транспорте возможен только при предъявлении QR-кода о прививке против коронавирусной инфекции, перенесенной болезни, либо справки о медотводе.

С 26 ноября в Татарстане расширили список категорий граждан, которые могут получить QR-коды для проезда в общественном транспорте. Теперь региональный QR-код выдается военнослужащим, уволенным в запас, проходившим вакцинацию по месту службы, и лицам, привившимся первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции, срок действия QR-кодов - 24 дня со дня такой вакцинации. Этот временный QR-код выдается только на бумаге до получения федерального кода на портале Госуслуг РФ.