Власти Татарстана смягчили требования для проезда в общественном транспорте

Пассажиры на остановке общественного транспорта в Казани Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Татарстана смягчили ограничения для проезда в общественном транспорте, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Так с 26 ноября будет разрешен проезд в транспорте имеющим медицинские противопоказания к вакцинированию против COVID-19; прошедшим вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной (срок действия QR-кодов - 24 дня со дня такой вакцинации), а также военнослужащим, вакцинированным против COVID-19 (ранее сообщалось, что в правительственном законопроекте о QR-кодах отдельно определят форму таких документов для военных).

Подтверждением наличия соответствующих обстоятельств будет "республиканский" QR-код, нанесенный на медицинские заключения (справки), выдаваемые медицинскими организациями.

С 22 ноября в Татарстане проезд в общественном транспорте разрешен только при наличии QR-кодов о прививке или перенесенном в течение 6 месяцев заболевании или QR-кодов о наличии медицинских противопоказаний к вакцинированию.

Сообщалось, что пассажиропоток в транспорте Татарстана после введения QR-кодов снизился примерно на 20-30%.