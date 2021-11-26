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На шахте "Листвяжной" живым обнаружен медик-горноспасатель

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Выживший в кузбасской шахте, где произошел взрыв, является медиком из группы спасателей, сообщается в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева.

"Выживший - Александр Анатольевич Заковряшин, медик, один из 6 горноспасателей ВГСЧ, пропавших накануне. Его состояние - средней тяжести", - говорится в сообщении.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По данным на утро пятницы, погибли 52 человека, в том числе шесть горноспасателей, однако потом одного человека удалось обнаружить живым.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Директор шахты "Листвяжная", его первый заместитель и начальник участка задержаны по делу о гибели шахтеров. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.

Сергей Цивилев Кемеровская область Листвяжная

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