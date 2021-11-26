МЧС намерено бороться за "выживаемость" шахты "Листвяжная" в Кузбассе

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - МЧС РФ будет предпринимать все возможные попытки, чтобы спасти шахту "Листвяжная" и поднять тела погибших горняков и горноспасателей, заявил врио главы ведомства Александр Чуприян.

"В планах есть бороться за выживаемость самой шахты, она социально значима для города, для Кузбасса. Совместно со службами главного инженера мы будем предпринимать все, чтобы шахту спасти", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Чуприян добавил, что также одна из главных просьб родственников погибших сейчас - поднять тела. "Эта задача стоит перед нами", - сказал он.

По его словам, подразделения МЧС РФ, которые брали пробы в шахте, уже вышли на поверхность, взятые ими образцы обрабатываются. "Заборы взяли, герметизация происходит. Мы ожидали, что могло быть хуже. Возможно уже завтра мы поймем, что есть динамика улучшения, тогда мы сможем продолжить операцию", - сказал Чуприян.

Он подчеркнул, что сейчас спасатели заинтересованы, чтобы поднять концентрацию метана в среде, так как от 4 до 16% содержания метана приводит к взрывоопасности, а если он выше 20%, то взрыва уже не будет.

"То есть мы тем самым гарантируем работу спасателей, это дает возможность большему числу спасателей работать в шахте", - отметил Чуприян

Он рассказал, что на шахту также доставлена буровая машина, которая через несколько часов будет бурить до самой нижней отметки почти в 500 метров, чтобы подавать туда инертную пену. "Там, где произошел взрыв, туда будет пробурено, там будет охлаждение участка и подача инертной пены. Мы создаем условия, которые позволят обезопасить подразделения спасателей", - пояснил Чуприян.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По предварительным данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Одного человека в пятницу удалось обнаружить живым.