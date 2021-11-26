Глава ответственного за QR-коды думского комитета заявил, что поддерживает законопроект

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что лично он законопроекты правительства о QR-кодах поддерживает, а позиция комитета будет сформирована к 14 декабря.

"Что касается лично меня - я, безусловно, поддерживаю инициативы, внесенные в законопроекте. Но это позиция моя лично, это не значит, что она будет совпадать полностью с позицией, которая будет выработана", - сказал Пискарев в пятницу на слушаниях в Общественной палате, посвященных законодательным инициативам.

Окончательная позиция комитета, сказал Пискарёв, будет после того, как парламентарии получат результаты обсуждений с экспертами и позицию регионов. Он напомнил, что рассылка завершится 14 декабря.

"На сегодня позиция в стадии формирования, и она, я думаю, будет сформирована как раз к 14 декабря, когда мы смогли бы обсудить это на комитете по безопасности", - сказал депутат.

Как сообщалось, комитет по охране здоровья Госдумы инициативу поддерживает - о поддержке документа руководитель комитета Дмитрий Хубезов заявил 12 ноября в день внесения документов в Думу. На слушаниях в Общественной палате Хубезов вновь подчеркнул, что законопроекты необходимо принимать для борьбы с пандемией, и призвал не принимать "в штыки" саму идею QR-кодов.

"Если сейчас это не сделать, не прописать эти правила безопасного поведения, то мы так и будем шарахаться: за четвертой волной придет пятая, шестая и так далее. И суть законопроектов не в QR-коде, который всех раздражает. QR-код - это быстрый ответ, некий знак, который позволяет быстро прочитать, вакцинирован или нет. Для меня это просто справка, сертификат безопасности, вот этот QR-код - это как печать подтверждающая", - сказал Хубезов.

Ранее в Думе допустили, что I чтение законопроекта о QR-кодах для посещения общественных мест, а также для междугородних и международных поездок на поездах и самолетах может пройти 16 декабря.