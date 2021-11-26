Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава ответственного за QR-коды думского комитета заявил, что поддерживает законопроект

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что лично он законопроекты правительства о QR-кодах поддерживает, а позиция комитета будет сформирована к 14 декабря.

"Что касается лично меня - я, безусловно, поддерживаю инициативы, внесенные в законопроекте. Но это позиция моя лично, это не значит, что она будет совпадать полностью с позицией, которая будет выработана", - сказал Пискарев в пятницу на слушаниях в Общественной палате, посвященных законодательным инициативам.

В РоссииВ парламенте Северной Осетии передумали и поддержали законопроект о QR-кодахВ парламенте Северной Осетии передумали и поддержали законопроект о QR-кодахЧитать подробнее

Окончательная позиция комитета, сказал Пискарёв, будет после того, как парламентарии получат результаты обсуждений с экспертами и позицию регионов. Он напомнил, что рассылка завершится 14 декабря.

"На сегодня позиция в стадии формирования, и она, я думаю, будет сформирована как раз к 14 декабря, когда мы смогли бы обсудить это на комитете по безопасности", - сказал депутат.

Как сообщалось, комитет по охране здоровья Госдумы инициативу поддерживает - о поддержке документа руководитель комитета Дмитрий Хубезов заявил 12 ноября в день внесения документов в Думу. На слушаниях в Общественной палате Хубезов вновь подчеркнул, что законопроекты необходимо принимать для борьбы с пандемией, и призвал не принимать "в штыки" саму идею QR-кодов.

"Если сейчас это не сделать, не прописать эти правила безопасного поведения, то мы так и будем шарахаться: за четвертой волной придет пятая, шестая и так далее. И суть законопроектов не в QR-коде, который всех раздражает. QR-код - это быстрый ответ, некий знак, который позволяет быстро прочитать, вакцинирован или нет. Для меня это просто справка, сертификат безопасности, вот этот QR-код - это как печать подтверждающая", - сказал Хубезов.

Ранее в Думе допустили, что I чтение законопроекта о QR-кодах для посещения общественных мест, а также для междугородних и международных поездок на поездах и самолетах может пройти 16 декабря.

Госдума коронавирус

Новости по теме

Новости

У 79 из 200 заболевших детей в Калмыкии выявлен вирус гонконгского гриппа

Пандемия коронавируса

РФПИ заявил, что "Спутник V" можно быстро адаптировать под новый вариант COVID

На шахте "Листвяжной" живым обнаружен медик-горноспасатель

Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск

Расследовать гибель людей на шахте в Кузбассе будет центральный аппарат СКР

В России за сутки выявили 34 690 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 34 690 новых случаев COVID-19

В шахте "Листвяжная" найден выживший

В шахте "Листвяжная" найден выживший

Двух боевиков ликвидировали в ходе перестрелки в Карачаево-Черкесии

"Роскосмос" передал правоохранительным органам данные о появлении отверстия в "Союзе"

Шесть тел погибших подняты на поверхность из шахты в Кузбассе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });