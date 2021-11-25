В парламенте Северной Осетии передумали и поддержали законопроект о QR-кодах

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Северной Осетии в четверг поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте после его повторного рассмотрения, сообщает ГТРК "Алания".

"На повторном рассмотрении законопроекта о внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в целях предотвращения распространения коронавируса 44 североосетинских депутата проголосовали "за", четверо – "против", один воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте не набрал нужного количества голосов у депутатов парламента Северной Осетии. В пресс-службе парламента пояснили, что 30 депутатов проголосовали за, 12 – против, четверо воздержались. При этом для поддержания проекта федерального закона необходимо набрать 35 голосов.

Ранее правительство РФ внесло в Государственную думу два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.