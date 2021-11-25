В Думе допустили, что I чтение законопроекта о QR-кодах может пройти 16 декабря

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что первое чтение резонансных правительственных законопроектов о введении в России системы QR-кодов, по предварительному плану, может состояться 16 декабря.

"16 декабря планируется рассмотрение законопроектов в первом чтении на заседании Государственной думы, если такое решение будет принято", - сказал Жуков на пленарном заседании нижней палаты в четверг.

Вместе с тем, спикер Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что решение о вынесении инициатив на рассмотрение в первом чтении будет приниматься Советом Думы только в том случае, если оно будет поддержано по итогам широкого обсуждения во фракциях и комитетах палаты с участием представителей правительства, в том числе главы оперативного штаба, вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Нам не надо здесь прямо брать и называть конкретную дату, это очень серьезный вопрос", - сказал Володин.

"Я бы предложил предположительно поставить, потому что мы все-таки календарь (рассмотрения вопросов на декабрь - ИФ) верстаем, нам нужно дату определить. Окончательное решение примет Совет Думы по предложению комитета", - ответил Жуков.

"Вот давайте из этого исходить", - резюмировал Володин.

После обсуждения палата утвердила календарь рассмотрения вопросов на декабрь, где, как докладывал Жуков, инициатива о QR-кодах предварительно поставлена на 16 число.