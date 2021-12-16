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Голикова допустила, что сроки ревакцинации могут изменить из-за "омикрона"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Из-за распространения штамма коронавирусной инфекции "омикрон" могут быть скорректированы сроки прохождения ревакцинации гражданами, на данный момент информация изучается, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас большинство стран рекомендуют проходить вакцинацию после шести месяцев. Также наши коллеги из других стран, где штамм "омикрон" уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно скорее, не дожидаясь шести месяцев. Мы пока за этим процессом наблюдаем, возможно, наши позиции будут скорректированы", - сказала Голикова на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Она добавила, что сегодня нет научных доказательств по необходимому уровню антител для защиты от заболевания, изменчивость коронавирусной инфекции вынуждает вносить необходимые коррективы. На данный момент с учетом мониторинга и наблюдения длительность действия сертификата вакцинированного установлен на год.

"Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить - мы непременно его продлим", - подчеркнула вице-премьер.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".
Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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