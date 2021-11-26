В Думе усомнились в скорых перспективах выдачи QR-кодов по антителам

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что как медик не склонен считать перспективной идею о выдаче QR-кодов для тех, у кого есть антитела к новой коронавирусной инфекции.

"Мы сейчас говорим о законопроекте в первом чтении, мы принимаем концепцию. Что будет дальше - какие поправки будут приниматься - безусловно, мы внимательнейшим образом рассмотрим. Я готов прокомментировать уже как врач то, что вы сказали про антитела и так далее - мы вряд ли это сейчас примем", - сказал Хубезов журналистам в Общественной палате в пятницу.

Он также прокомментировал идею "амнистии" для тех россиян, кто нелегально купил сертификаты о вакцинации, но в действительности прививку не делал. "Про амнистию - я за", - сказал Хубезов.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правительство РФ прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу. По ее словам, у кабмина уже есть варианты реализации этого варианта.

Идея "амнистии" для купивших COVID-сертификаты озвучивалась ранее членами российского парламента и также звучала на площадке Общественной палаты в пятницу. Она предполагает отсутствие ответственности для тех россиян, кто ранее нелегально получил сертификат о вакцинации, но после этого решил сделать настоящую прививку.