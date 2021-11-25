В ЛДПР предложили выдавать QR-коды "неофициально" переболевшим COVID-19

Партия намерена внести соответствующие поправки к законопроектам о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Привитым иностранными вакцинами и "неофициально" переболевшим COVID-19 гражданам предлагается выдавать QR-коды, соответствующие поправки к правительственным законопроектам подготовили к внесению в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР, сообщает газета "Известия".

"Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной (от COVID-19 - ИФ) или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел. Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код", - заявил в беседе с изданием зампредседателя фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он уточнил, что фракция ЛДПР также предлагает "поправку об амнистии всех, кто получил поддельные QR-коды".

"Им необходимо дать возможность вакцинироваться", - приводит газета слова парламентария.

Нилов подчеркнул, что окончательного решения о поддержке законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте партия еще не приняла. Оно будет официально озвучено ближе к рассмотрению новых норм на заседании Госдумы, а также с учетом внесения в них предложенных поправок, пояснил депутат.

Как сообщалось, законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте включен в планируемый календарь рассмотрения Госдумы РФ на 16 декабря.