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Правительство РФ задумалось о выдаче QR-кодов по уровню антител к COVID

Правительство РФ задумалось о выдаче QR-кодов по уровню антител к COVID
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения", - сказала Попова, отвечая на соответствующий вопрос депутата Алексея Куринного на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

Глава Роспотребнадзора отметила, что у правительства уже есть варианты реализации такого варианта выдачи QR-кодов.

"Здесь позиция сформирована на площадке правительства, мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено", - сказала Попова.

12 ноября в Госдуму были внесены законопроекты, регламентирующие использование QR-кодов о вакцинации против COVID-19 и перенесенном заболевании в общественных местах и на транспорте. Требования об обязательном предъявлении при посещении общественных мест QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации от COVID-19, наличии противопоказаний к ней или перенесенном заболевании, предлагается ввести в полном объеме с 1 февраля 2022 года. До этого граждане также смогут посещать общественные места при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста, если у них нет вышеуказанных сертификатов.

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