Сертификаты переболевших COVID продлят до года с момента выздоровления

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Срок действия сертификатов о статусе переболевшего коронавирусом будет автоматически продлен до одного года с момента выздоровления для всех, кто перенес COVID-19 в последний год, заявил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"По сертификату переболевшего. Сертификат будет автоматом продлен для всех, у кого было заболевание в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления", - сказал Мурашко по итогам заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Министр напомнил, что повторно в РФ заболевают лишь 0,74% переболевших.

"Сейчас вносятся в документы изменения и в программное обеспечение", - отметил Мурашко.

В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что срок действия сертификата о статусе переболевшего коронавирусом должен быть увеличен с полугода до одного года. Ее предложение поддержал президент РФ Владимир Путин.