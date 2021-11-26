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Суд в Казани оштрафовал организатора и участников митинга против QR-кодов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани назначил штрафы организатору и участникам несанкционированного митинга против QR-кодов, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Организатора и шестерых участников акции оштрафовали на 5 тыс. рублей, еще одного участника - на 10 тыс. рублей, сказал собеседник агентства. "Рассмотрение четырех материалов отложено", - добавил он.

Всего в суд на рассмотрение поступило 12 материалов по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) и по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Несанкционированный митинг против QR-кодов прошел в четверг у стен кремля в Казани. Собравшиеся высказывали недовольство принуждением к вакцинации от коронавирусной инфекции.

Полиция уведомила людей, что митинг несанкционированный и попросила разойтись. Но митингующие спорили с полицией. После этого начались задержания.

С 22 ноября в Татарстане ввели QR-коды в общественном транспорте. Это новведение было неоднозначно воспринято жителями республики. Особенно сильно возмутились казанцы. Несогласные с проездом по QR-кодам в транспорте устраивали споры с кондукторами в транспорте, бросались на них с кулаками и применяли даже перцовые баллончики. Эти действия привели к задержкам движения транспорта. Перевозчики готовят судебные иски с пассажирам, по вине которых был допущен простой транспорта.

25 ноября власти Татарстана анонсировали, что с 26 ноября будет разрешен проезд в транспорте, не только имеющим QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, но и тем, кто имеет медицинские противопоказания к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции, а также прошедшим вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции (QR-код будет выдаваться на бумаге на медзаключениях (справках), сроком действия 24 дня со дня такой вакцинации), а также военнослужащим, вакцинированным против новой коронавирусной инфекции.

Военнослужащие, уволенные в запас и получившие вакцину по месту прохождения военной службы, должны будут обратиться со своими документами (сертификат Минобороны РФ и военный билет) в свою поликлинику, где прикреплены по месту регистрации.

Подтверждением наличия соответствующих обстоятельств будет "республиканский" QR-код, нанесенный на медицинские заключения (справки), выдаваемые медицинскими организациями.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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В Австрии отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости
Казань Татарстан Коронавирус

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