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Охранник ТЦ в Казани ранен в ходе конфликта из-за QR-кода

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Казани разбирается в обстоятельствах конфликта, возникшего между посетителем и охранником торгового центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану.

Как рассказал собеседник агентства, днем поступил сигнал из ТЦ о том, что посетитель ранил ножом охранника. На место выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Был задержан мужчина 1973 года рождения, он доставлен в территориальный отдел полиции.

По предварительным данным, конфликт возник после требования предъявить QR-код. Посетитель это сделать отказался.

Охранника 1959 года рождения с ножевым ранением в руку доставили в медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Казань Татарстан

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