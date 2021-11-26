Путин, Алиев и Пашинян приняли трехстороннее заявление по итогам встречи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении было подписано совместное заявление.

По завершении совместной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин отметил, что она была "в высшей степени полезной и своевременной".

"Мы, как уже было сказано, подписали заявление по результатам нашей совместной сегодня работы, общественность и СМИ могут с этим заявлением ознакомиться. В нем более подробно изложено все то, чем мы занимались и о чем мы договорились", - сказал Путин.

Завершая свою речь, Путин подарил лидерам Азербайджана и Армении оливковые ветви.

"Слева от меня вы видите наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским друзьям – оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом", - сказал Путин.

Золотая оливковая ветвь, которую Путин подарил руководителям Азербайджана и Армении, выполнена в двух экземплярах на заказ.

На массивном деревянном основании с подписью "Сочи 26 ноября 2021 года" закреплена позолоченная ветвь оливы. Она символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие. "Это благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях", - пояснили в протоколе российского президента.