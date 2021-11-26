Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин, Алиев и Пашинян приняли трехстороннее заявление по итогам встречи

Путин, Алиев и Пашинян приняли трехстороннее заявление по итогам встречи
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении было подписано совместное заявление.

По завершении совместной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин отметил, что она была "в высшей степени полезной и своевременной".

"Мы, как уже было сказано, подписали заявление по результатам нашей совместной сегодня работы, общественность и СМИ могут с этим заявлением ознакомиться. В нем более подробно изложено все то, чем мы занимались и о чем мы договорились", - сказал Путин.

Завершая свою речь, Путин подарил лидерам Азербайджана и Армении оливковые ветви.

"Слева от меня вы видите наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским друзьям – оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом", - сказал Путин.

Золотая оливковая ветвь, которую Путин подарил руководителям Азербайджана и Армении, выполнена в двух экземплярах на заказ.

На массивном деревянном основании с подписью "Сочи 26 ноября 2021 года" закреплена позолоченная ветвь оливы. Она символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие. "Это благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях", - пояснили в протоколе российского президента.

Владимир Путин Никол Пашинян Ильхам Алиев Армения Азербайджан

Новости по теме

Новости

Главред интернет-издания Sota.vision Еланчик включен в реестр СМИ-иноагентов

Что произошло за день: пятница, 26 ноября

Рынок акций РФ завершил неделю обвалом к уровням лета

Россия ограничит въезд из нескольких стран Африки и Гонконга из-за COVID-19

Руководству шахты "Листвяжная" и чиновникам Ростехнадзора предъявили обвинение

Прокуроры нашли множество нарушений при проверке 25 кузбасских шахт

Прокуроры нашли множество нарушений при проверке 25 кузбасских шахт

Американец Уилан пожаловался на коррупцию в мордовской колонии

Рубль активно падает к доллару и евро на фоне обвала нефти и бегства инвесторов

Рубль активно падает к доллару и евро на фоне обвала нефти и бегства инвесторов

Самолет с главой МИД Швейцарии незапланированно сел в Новосибирске

Выпуск "Спутника М" для подростков в оборот запланирован через три недели

Выпуск "Спутника М" для подростков в оборот запланирован через три недели
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });