Путин заявил, что транспортная инфраструктура в Карабахе скоро может быть разблокирована

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Решения по разблокированию транспортной инфраструктуры в Нагорном Карабахе могут быть приняты в скором времени, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Создана трехсторонняя комиссия на уровне вице-премьеров правительств Армении, Азербайджана и России. Мне мои коллеги докладывали, как идет работа: непросто, но, тем не менее, она находится в продвинутом состоянии", - сказал он на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

"Есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять соответствующие необходимые для всех решения", - продолжил Путин.

По его словам, задача трех стран состоит в том, чтобы создать условия для возрождения региона и обеспечения безопасности и благосостояния его населения. Он отметил, что решение этой задачи положительно скажется на уровне жизни граждан Армении и Азербайджана.

"Но и для России это имеет большое значение, имея в виду особый характер отношений с Арменией и Азербайджаном. Мы на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались. Наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", - подчеркнул Путин.

Азербайджан и Армения заинтересованы в урегулировании ситуации в регионе, заявил Путин. "Очень важно то, что сейчас было вами сказано: президентом Азербайджана и премьером Армении. Есть заинтересованность с обеих сторон в нормализации обстановки, в развитии ситуации в позитивном ключе", - сказал он.

Президент РФ отметил, что все стороны конфликта заинтересованы также в разблокировании коммуникаций. "Мы все-таки договариваемся о том, чтобы в ближайшее время наладить работу по демаркации и делимитации границы", - сказал президент РФ, отметив, что это сложный вопрос.

"Но есть возможность об этом говорить", - добавил Путин.