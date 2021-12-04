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Азербайджан передал Армении десять военных

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Азербайджан в субботу передал Армении десять военнослужащих, сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана.

Как говорится в сообщении, размещенном на ее сайте, "указанные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации со стороны Вооруженных сил Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы".

Отмечается, что "в то же время, в результате переговоров армянская сторона предоставила азербайджанской стороне карты минных полей на освобожденных территориях Азербайджана".

В службе выразили благодарность Минобороны России за посредническую миссию.

Азербайджан Армения

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