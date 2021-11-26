Путин заявил, что РФ, Азербайджан и Армения согласовали все экономические вопросы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении все экономические вопросы были согласованы, оставшиеся разногласия не носят принципиального характера.

В ходе двусторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин отметил, что вопросы коммуникаций, транспортных маршрутов, которые обсуждались в трехстороннем формате, чрезвычайно важны для экономики всех стран региона.

"Включая и Россию, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы эти линии связи с нашим стратегическим партнером, с Арменией, были надежными, многосторонними и легко функционирующими в круглогодичном режиме, что самое главное", - сказал президент РФ.

Путин добавил: "Надеюсь, что мы продвинемся на завершающей стадии этой работы, есть некоторые вещи, которые требуют дополнительного согласования, но они, это тоже стало сегодня в ходе наших дискуссий понятно, они не носят принципиального характера".

Что касается "вопросов сугубо экономических, прагматических, то здесь можно сказать, что в принципе все согласовано", сказал президент РФ.

"Поэтому я не сомневаюсь, что движение в самое ближайшее время будет заметным и позитивным", - сказал Путин.

Он согласился с премьер-министром Армении, что как только люди увидят, что все договоренности заработают, в регионе сложится другая атмосфера. "Здесь сомнений никаких нет", - сказал президент РФ, поблагодарив Пашиняна за конструктивную беседу, и добавив, что есть возможность сейчас поговорить и о двусторонних отношениях России и Армении.