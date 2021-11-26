Медведев в связи с трагедией в Кузбассе призвал исключить возможность повторения таких ЧП

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил слова поддержки родным и близким погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области и призвал приложить все усилия, чтобы исключить возможность повторения подобных трагедий.

"Слова поддержки родным и близким шахтёров и горноспасателей, погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" и при её ликвидации. Разделяю их глубокое горе от невосполнимой потери. Желаю стойкости и сил в этот тяжёлый, страшный час", - написал Медведев на своей странице "Вконтакте" в пятницу.

Он сообщил, что в августе 2021 года побывал на шахте "Листвяжная", "общался с шахтёрами, спускался вместе с ними в забой. Только там, под землёй, можно понять, какого мужества требует труд шахтёра".

"Виновные в трагедии должны понести наказание. Но не менее важно приложить все усилия к тому, чтобы исключить возможность повторения таких ЧП, принять меры для обеспечения безопасности труда на всех угольных предприятиях страны", - написал зампред Совбеза РФ.

Он пожелал всем пострадавшим в результате аварии скорейшего выздоровления.

"Вечная память погибшим. Скорбим вместе с вами", - заключил Медведев.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Директор шахты "Листвяжная", его первый заместитель и начальник участка задержаны по делу о гибели шахтеров. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.