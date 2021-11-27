Число пострадавших горноспасателей на шахте "Листвяжная" выросло до 15 человек

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Число пострадавших горноспасателей во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 15 человек, они все находятся в больнице, сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков.

"Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода", - сказал он на встрече с семьями погибших горноспасателей.

Апальков уточнил, что все спасатели шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров. "Всего на этом маршруте находились 32 человека. Пятеро из них погибли, 15 пострадали", - сказал Апальков.

Он пояснил, что окись углерода имеет свойство проникать в организм через кожу, слизистую глаз, что ведет к моментальному отравлению. "А там концентрация была запредельной", - отметил Апальков.

"Что касается спасенного сотрудника, он, очевидно, попал под струю воздуха, что позволило ему выжить", - добавил он.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Директор шахты "Листвяжная", его первый заместитель и начальник участка задержаны по делу о гибели шахтеров. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.