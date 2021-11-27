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Семьи погибших в "Листвяжной" спасателей получат те же компенсации, что и семьи шахтеров

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил в ходе общения с семьями погибших в шахте "Листвяжная" горноспасателей, что они получат такие же компенсации, как и семьи погибших горняков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС в субботу.

Отмечается, что похороны троих погибших горноспасателей состоятся 28 ноября. Тела двоих пока остаются в шахте.

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Как отметил Чуприян, "сейчас одна из задач, которая стоит перед нами, - поднять тела наших товарищей".

Как сообщалось, ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка, они задержаны.

Кроме того, возбуждено дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

Авария на шахте в Кузбассе

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Листвяжная

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