Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"

Актер Михаил Ефремов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Отбывающий наказание за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов принял участие в создании фильма, получившего призовое место на Всероссийском конкурсе-акции "Преступление и наказание", сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Белгородской области.

"Сценарий к фильму "Евангелие от Фёдора" написали участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности ИК-4 (Белгородская обл.) Михаил Ефремов и Михаил Зеленский. Кроме того, Михаил Ефремов также озвучил его", - говорится в сообщении.

За победу в номинации "Лучший монтаж" осужденные Зеленский и Ефремов получили поощрение от начальника колонии и памятные подарки.

Фильм смонтировали и сняли на студии кабельного телевидения при колонии. В роли следователя Порфирия Петровича снимался сотрудник ИК-4 Алексей Бондарев, а роль Сони Мармеладовой сыграла дочь Ефремова Вера, приславшая видеозапись своего исполнения по электронной почте.

Суд в Москве 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП. Позже наказание было снижено до 7,5 лет.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве, в результате нее погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист был пьян.