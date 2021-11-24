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Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"

Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"
Актер Михаил Ефремов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Отбывающий наказание за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов принял участие в создании фильма, получившего призовое место на Всероссийском конкурсе-акции "Преступление и наказание", сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Белгородской области.

"Сценарий к фильму "Евангелие от Фёдора" написали участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности ИК-4 (Белгородская обл.) Михаил Ефремов и Михаил Зеленский. Кроме того, Михаил Ефремов также озвучил его", - говорится в сообщении.

За победу в номинации "Лучший монтаж" осужденные Зеленский и Ефремов получили поощрение от начальника колонии и памятные подарки.

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Фильм смонтировали и сняли на студии кабельного телевидения при колонии. В роли следователя Порфирия Петровича снимался сотрудник ИК-4 Алексей Бондарев, а роль Сони Мармеладовой сыграла дочь Ефремова Вера, приславшая видеозапись своего исполнения по электронной почте.

Суд в Москве 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП. Позже наказание было снижено до 7,5 лет.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве, в результате нее погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист был пьян.

Конкурс-акция "Преступление и наказание", посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, проводится среди осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН. Он носит просветительский характер и направлен на совершенствование воспитательной работы с осужденными, формирование уважительного отношения к человеку, обществу, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

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Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человекаВозле суда Ефремова встретили многочисленные журналисты, а также группа поддержки, состоящая преимущественно из женщин среднего и пожилого возрастаАртист приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещейМузыкант Гарик Сукачев приехал поддержать Ефремова на оглашение приговораВ суд также прибыл актер Иван ОхлобыстинГособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита - вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободыУ здания суда собралось несколько сотен человекНа оглашение приговора прибыл актер Никита ДжигурдаПросить об условно-досрочном освобождении Ефремов сможет только после того, как отбудет половину срока
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человека
Михаил Ефремов кино ФСИН

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