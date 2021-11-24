Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Отбывающий наказание за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов принял участие в создании фильма, получившего призовое место на Всероссийском конкурсе-акции "Преступление и наказание", сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Белгородской области.
"Сценарий к фильму "Евангелие от Фёдора" написали участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности ИК-4 (Белгородская обл.) Михаил Ефремов и Михаил Зеленский. Кроме того, Михаил Ефремов также озвучил его", - говорится в сообщении.
За победу в номинации "Лучший монтаж" осужденные Зеленский и Ефремов получили поощрение от начальника колонии и памятные подарки.
Фильм смонтировали и сняли на студии кабельного телевидения при колонии. В роли следователя Порфирия Петровича снимался сотрудник ИК-4 Алексей Бондарев, а роль Сони Мармеладовой сыграла дочь Ефремова Вера, приславшая видеозапись своего исполнения по электронной почте.
Суд в Москве 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП. Позже наказание было снижено до 7,5 лет.
Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве, в результате нее погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист был пьян.
Конкурс-акция "Преступление и наказание", посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, проводится среди осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН. Он носит просветительский характер и направлен на совершенствование воспитательной работы с осужденными, формирование уважительного отношения к человеку, обществу, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня.