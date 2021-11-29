Загрузку МБР "Ярс" в шахтную пусковую установку провели в Козельском ракетном соединении

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Козельском ракетном соединении (Калужская область) провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что Козельское ракетное соединение в Калужской области - первое, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.

"Выполнение запланированных на 2021 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания", - говорится в сообщении.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.