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Стратегические ракетчики вывели на полигоны 15 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начались контрольные итоговые проверки более чем в 80 воинских частях, всего к проверкам будет привлечено 15 тыс. военных и 3 тыс. единиц техники, сообщает в среду министерство обороны РФ.

"В ходе проверок ракетные полки, части обеспечения и охраны отрабатывают мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решают задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывают совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в сообщении.

Проверки идут по итогам зимнего периода обучения. "Всего к проверкам по итогам периода обучения в РВСН будет привлечено более 15 тысяч военнослужащих и около 3 000 единиц техники", - информирует ведомство.

Отмечено, что под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева проводилась контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с командно-штабными учениями (КШУ), в которых задействовалось Барнаульское ракетное соединение (Алтайский край).

"К данным учениям привлекались более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники", - говорится в пресс-релизе.

"После завершения КШУ в Алтайском крае в рамках контрольной комплексной проверки, проводимой под руководством командующего Омским ракетным объединением, состоится масштабное учение с Новосибирским ракетным соединением", - говорится в сообщении.

"Командованием РВСН проводятся плановые проверки соединений и воинских частей, оснащенных мобильными ракетными комплексами "Ярс". Учения и контрольные занятия должны показать реальное состояние боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки, а также уровень освоения вооружения, военной и специальной техники", - сообщает министерство обороны РФ.

Вместе с тем отмечается, что "соединения, оснащенные другими типами ракетных комплексов, будут также подвергаться проверкам". "Под руководством командующего Владимирским ракетным объединение пройдет командно-штабное учение с Бологовским ракетным соединением (Тверская область). Кроме того, в ракетных соединениях под руководством командиров дивизий проходят контрольные проверки ракетных полков, частей охраны и обеспечения", - говорится в сообщении.

Также подразделения РВСН совершенствуют практические действия противодиверсионных групп по обнаружению и уничтожению условных диверсантов. "Инженерные подразделения выполняют задачи по разведке маршрутов движения колонн, в том числе с применением современной техники, всестороннего обеспечения полевых районов с развертыванием станций комплексной очистки воды и установке тяжелых механических мостов через водные преграды", - информирует Минобороны.

РВСН Минобороны РФ

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