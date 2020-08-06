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Четыре полка РВСН получат новые комплексы "Авангард" и "Ярс"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Четыре полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получат в текущем году ракетные комплексы "Авангард" и "Ярс", сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки в Тейковскую дивизию РВСН в Ивановской области заявил, что переоснащение войск на новое вооружение идет быстрее, чем было предусмотрено.

Тейковская дивизия РСВН вооружена мобильными стратегическими ракетными комплексами "Тополь-М" и "Ярс". "Министр проинспектировал организацию марша ракетного дивизиона и его развертывание на полевой позиции, осмотрел автономную пусковую установку ракетного комплекса "Ярс", оценил действия расчета пусковой установки ракетного комплекса "Ярс" по свертыванию комплекса для последующей смены полевой позиции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, командующий РВСН Сергей Каракаев проинформировал министра обороны РФ о темпах перевооружения в Ракетных войсках стрпатегического назначения. Шойгу доложили о боевых возможностях новых видов вооружения РВСН - машины дистанционного разминирования "Листва", машины инженерного обеспечения и маскировки, боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М", сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в РВСН планомерно идет процесс перевооружения на новые ракетные комплексы. В прошлом году в РВСН поступило около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники, такое количество поступит до конца этого года. "За счет этого доля современных ракетных комплексов РВСН будет доведена до 81%", - сообщили в Минобороны РФ.

В прошлом ноябре командующий РВСН сообщил, что войска за последние годы получили более 150 комплексов "Ярс" в шахтном и подвижном вариантах. По его словам, "Ярс" уже стал основой группировки РВСН.

Новейшее вооружение

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

"Авангард" - новое российское оружие, стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Первый полк с комплексом "Авангард" заступил на боевое дежурство в дивизии РВСН под Оренбургом в прошлом году. В ноябре прошлого года Минобороны РФ сообщило, что российские военные показали "Авангард" американским инспекторам.

"Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии. Сообщалось, что ракета "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

В ноябре 2019 года замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в 2021 году будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новых стратегических ракет, в том числе, новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

РВСН

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