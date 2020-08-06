Четыре полка РВСН получат новые комплексы "Авангард" и "Ярс"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Четыре полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получат в текущем году ракетные комплексы "Авангард" и "Ярс", сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки в Тейковскую дивизию РВСН в Ивановской области заявил, что переоснащение войск на новое вооружение идет быстрее, чем было предусмотрено.

Тейковская дивизия РСВН вооружена мобильными стратегическими ракетными комплексами "Тополь-М" и "Ярс". "Министр проинспектировал организацию марша ракетного дивизиона и его развертывание на полевой позиции, осмотрел автономную пусковую установку ракетного комплекса "Ярс", оценил действия расчета пусковой установки ракетного комплекса "Ярс" по свертыванию комплекса для последующей смены полевой позиции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, командующий РВСН Сергей Каракаев проинформировал министра обороны РФ о темпах перевооружения в Ракетных войсках стрпатегического назначения. Шойгу доложили о боевых возможностях новых видов вооружения РВСН - машины дистанционного разминирования "Листва", машины инженерного обеспечения и маскировки, боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М", сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в РВСН планомерно идет процесс перевооружения на новые ракетные комплексы. В прошлом году в РВСН поступило около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники, такое количество поступит до конца этого года. "За счет этого доля современных ракетных комплексов РВСН будет доведена до 81%", - сообщили в Минобороны РФ.

В прошлом ноябре командующий РВСН сообщил, что войска за последние годы получили более 150 комплексов "Ярс" в шахтном и подвижном вариантах. По его словам, "Ярс" уже стал основой группировки РВСН.