Россия в 2022 году проведет более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - РФ запланировала на 2022 год более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В предстоящем году мы планируем провести более 10 пусков МБР, основную часть из которых составят испытательные пуски", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда"

По его словам, за последние пять лет РВСН проведено более 25 пусков МБР. "Если оценить статистику пусков за последние пять лет, то я думаю, что вы понимаете, насколько интенсивным и сложным обещает быть предстоящий год", -отметил командующий.

Он отметил, что в рамках создания новых комплексов и боевого оснащения проводятся испытательные пуски.

"В качестве испытательного полигона были задействованы территории Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области и космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Именно там проводилась отработка ракетного комплекса "Авангард", оснащенного гиперзвуковым оружием, включая и его летные испытания", - сказал Каракаев.

Он также рассказал, что сейчас проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования.

"В активной фазе продолжается переоснащение на РКСН "Ярс" стационарного базирования в Козельском соединении. Из восьми ракетных соединений, оснащенных мобильными ракетными комплексами, шесть уже завершили перевооружение", - указал Каракаев.

Командующий РВСН добавил, что с началом развертывания комплекса "Сармат" в 2022 году начнется поэтапный вывод из боевого состава МБР "Воевода".

Всего, по словам Каракаева, с 2011 по 2021 год на боевое дежурство был поставлен "21 ракетный полк с современными ракетными комплексами".

При этом продление договора о СНВ не препятствует дальнейшему развитию РВСН, в том числе постановке на боевое дежурство новых ракетных комплексов, например, таких как "Авангард" и "Сармат", отметил Каракаев.

По его словам, после продления ДСНВ "суммарные количества стратегических наступательных вооружений, количество инспекций и порядок обмена данными не изменились".

"Ежегодно, до 5 февраля 2026 года, американские специалисты продолжат инспектировать объекты СЯС (стратегических ядерных сил). По статистике, доля проводимых инспекций на объектах РВСН составляет около 70% от их общего количества", - заявил Каракаев.

По данным Минобороны РФ, суммарные количества средств СНВ, ограничиваемые договором о СНВ-3: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков; 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков.

Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3 на пять лет, срок действия соглашения завершится в 2026 году. К этому времени Россия и США могут выработать новое соглашение в сфере СНВ.

Командующий РВСН также указал, что наращивание элементов системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе может создать угрозу для российских стратегических ядерных сил, это учитывается при разработке новых комплексов.

"Действительно, США продолжают активно наращивать средства противоракетной обороны в Европе, что может в перспективе создать угрозу для МБР (межконтинентальных баллистических ракет), расположенных в европейской части страны", - сказал Каракаев.

Он указал, что для нейтрализации этих угроз в РВСН разработаны и продолжают развиваться эффективные меры противодействия ПРО.

"Не вызывает сомнений, что США в обозримой перспективе не только не откажутся от попыток нивелировать возможности стратегических ядерных сил России, но и продолжат поиск и реализацию новых дополнительных путей решения данной задачи", - сказал Каракаев.

Поэтому, отметил он, "в целях сохранения нашего преимущества в этом вопросе, научно-исследовательскими организациями с привлечением предприятий оборонно-промышленного комплекса ведутся разработки новых систем преодоления ПРО, в том числе и для ракетного комплекса с гиперзвуковыми боевыми блоками".

Каракаев заявил, что российский ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым боевым блоком для существующих и перспективных систем ПРО недосягаем.

"Ведь такие боевые блоки обладают не только высокоскоростными характеристиками - скорость таких блоков превышает 20 Махов, но и маневренностью, что обеспечивает траекторию полета в обход зон действия ПВО и не позволяет спрогнозировать конечную цель блока. С учетом таких характеристик, вероятность преодоления всех существующих и перспективных систем ПРО практически стопроцентная", - сказал командующий РВСН.

При этом он заявил: "Однако, не стоит забывать, что развитие систем ПРО также идет достаточно высокими темпами, проводятся соответствующие исследования и поиск технологий по разработке противоракет для поражения гиперзвуковых блоков".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".

По словам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".