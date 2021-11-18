Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Зеленский ввел в действие санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года, которым вводятся санкции в отношении 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации.

Соответствующий документ №584/2021 обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или прекращение лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.

В миреЗеленский ввел санкции против "Ростелекома" и других российских компанийЗеленский ввел санкции против "Ростелекома" и других российских компанийЧитать подробнее

Кроме того, в список ограничений включен запрет вхождения иностранных невоенных и военных кораблей в украинские воды, запрет на выдачу разрешений НБУ на совершение инвестиций, прекращение выдачи разрешений на ввоз на Украину или вывоз из нее валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по платежным картам, запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, и лишение всех государственных наград Украины.

Также могут использоваться другие санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленным действующим законом.

Решение о применении санкций против сотрудников разведки и спецслужб РФ было принято СНБО на заседании 20 августа по представлению Службы безопасности Украины. Отмечалось, что данные лица "причастны к содействию оккупационной власти в Крыму и на Донбассе, а также насаждают российские нарративы на оккупированных территориях".

Украина Владимир Зеленский Россия

Новости по теме

Новости

Суд в Дании отклонил жалобу российского ученого на приговор по делу о шпионаже

Суд в Дании отклонил жалобу российского ученого на приговор по делу о шпионаже

Россия эвакуирует из Афганистана тремя самолетами более 380 человек

Украина предложила Европе создать на базе своих ПХГ международный газовый фонд

Пандемия коронавируса

Ученые выяснили, что ношение масок снижает заболеваемость COVID на 53%

Ученые выяснили, что ношение масок снижает заболеваемость COVID на 53%

Несколько сотен афганцев с паспортами РФ вывезут сегодня в Россию

Россиянин, заявлявший о 20-летнем рабстве в Казахстане, уехал на родину

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 255 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 255 млн человек

Что случилось этой ночью: четверг, 18 ноября

Россиянин прекратил судебный спор против американского издания BuzzFeed

Россиянин прекратил судебный спор против американского издания BuzzFeed

Заявивший о 20-летнем рабстве в Казахстане россиянин отказался от своих слов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });