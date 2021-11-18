Зеленский ввел в действие санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года, которым вводятся санкции в отношении 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации.

Соответствующий документ №584/2021 обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или прекращение лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.

Кроме того, в список ограничений включен запрет вхождения иностранных невоенных и военных кораблей в украинские воды, запрет на выдачу разрешений НБУ на совершение инвестиций, прекращение выдачи разрешений на ввоз на Украину или вывоз из нее валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по платежным картам, запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, и лишение всех государственных наград Украины.

Также могут использоваться другие санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленным действующим законом.

Решение о применении санкций против сотрудников разведки и спецслужб РФ было принято СНБО на заседании 20 августа по представлению Службы безопасности Украины. Отмечалось, что данные лица "причастны к содействию оккупационной власти в Крыму и на Донбассе, а также насаждают российские нарративы на оккупированных территориях".