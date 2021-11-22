Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава СПЧ приветствовал инициативу, связанную с маркировкой токсичного контента в сети

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Инициатива, предложенная членом Совета по правам человека (СПЧ) Игорем Ашмановым, позволит создать в России площадку, на которой будут вынесены общественные суждения касательно токсичного контента в интернете, заявил глава Совета Валерий Фадеев.

"Идея Ашманова - создать общественную площадку, которая выносила бы суждения касательно вредоносности контента. Вот это я с ним обсуждал. Попытка создать такую общественную силу - я бы ее приветствовал", - сказал Фадеев "Интерфаксу" в понедельник.

Глава СПЧ пояснил, что цензура в России запрещена по Конституции. "Понятно, что есть радикально вредный контент, и есть закон, который его запрещает. А есть пограничное состояние", - отметил он.

По его словам, общество должно выносить свое суждение касательно такого контента. "Это профессионалы, социологи, представители разных сообществ: родительских, врачебных, если говорить сейчас об эпидемии коронавируса и о том не всегда разумном контенте, которым наполнен интернет", - сказал Фадеев.

Ранее Ашманов сообщил газете "Ведомости" о разработке проекта платформы маркировки токсичного контента в интернете. Он отметил, что планирует представить идею такого проекта президенту РФ Владимиру Путины во время встречи с СПЧ. К токсичному контенту Ашманов относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.

Валерий Фадеев СПЧ Игорь Ашманов

Новости по теме

Новости

В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с 24 октября

В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с 24 октября

Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию

Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию
Пандемия коронавируса

Более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта Казани за утро понедельника

В Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

В Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение

Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 ноября

Что произошло за день: воскресенье, 21 ноября

Пандемия коронавируса

В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса

В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса
Пандемия коронавируса

Президент РФ предложил свою кандидатуру для испытаний назальной формы "Спутника V"

Пандемия коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });