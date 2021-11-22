Глава СПЧ приветствовал инициативу, связанную с маркировкой токсичного контента в сети

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Инициатива, предложенная членом Совета по правам человека (СПЧ) Игорем Ашмановым, позволит создать в России площадку, на которой будут вынесены общественные суждения касательно токсичного контента в интернете, заявил глава Совета Валерий Фадеев.

"Идея Ашманова - создать общественную площадку, которая выносила бы суждения касательно вредоносности контента. Вот это я с ним обсуждал. Попытка создать такую общественную силу - я бы ее приветствовал", - сказал Фадеев "Интерфаксу" в понедельник.

Глава СПЧ пояснил, что цензура в России запрещена по Конституции. "Понятно, что есть радикально вредный контент, и есть закон, который его запрещает. А есть пограничное состояние", - отметил он.

По его словам, общество должно выносить свое суждение касательно такого контента. "Это профессионалы, социологи, представители разных сообществ: родительских, врачебных, если говорить сейчас об эпидемии коронавируса и о том не всегда разумном контенте, которым наполнен интернет", - сказал Фадеев.

Ранее Ашманов сообщил газете "Ведомости" о разработке проекта платформы маркировки токсичного контента в интернете. Он отметил, что планирует представить идею такого проекта президенту РФ Владимиру Путины во время встречи с СПЧ. К токсичному контенту Ашманов относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.