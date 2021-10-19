Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал учителей с особым вниманием отнестись к проблемам, касающихся распространения электронных технологий.

"Интернет предоставляет доступ к совершенно разным источникам, в том числе, очень опасным, а это может абсолютно нивелировать все то, чем мы занимаемся в школе, более того, воспитать в детях полное неприятие того, что дает школа. Если интернет станет главным источником информации и главным фактором формирования личности, то мы, оказавшись на периферии, немногого сможем достичь в масштабах всей страны", - сказал патриарх во вторник в Москве на встрече с преподавателями основ религиозных культур и светской этики.

По его мнению, педагогам нужно понимать, что они находятся "на передней линии фронта". "Нельзя рассматривать то, что мы делаем как одну из второстепенных обучающих программ средней школы. Это самое главное – это борьба за души, за мировоззрение наших детей. А значит, нам нужно научиться воздействовать на их сознание таким образом, чтобы у молодежи вырабатывалось критическое отношение к информационному потоку, в который она погружена", - отметил патриарх.

При этом предстоятель счел важным, чтобы дети с интересом воспринимали школьное обучение, поэтому, добавил он, на преподавателей "Основ православной культуры" возложена "титаническая задача".