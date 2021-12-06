Казанское кафе оштрафовали на 80 000 рублей за допуск клиентов без QR-кодов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Казани Кировский суд назначил хозяйке кафе-кондитерской Madame Pavlova Раиле Шайхиевой два штрафа по 40 тысяч рублей каждый за несколько дней обслуживания клиентов без проверки у них QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По словам сотрудника пресс-службы, Шайхиева признана виновной по двум материалам о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст.20.6.1 ч.1 КоАП).

Кафе Madame Pavlova объявило себя зоной, свободной от QR-кодов, и с 1 декабря начало обслуживать посетителей, не проверяя, привиты ли они. В кафе объяснили, что оно открылось во время локдауна, работало на вынос, но в декабре сотрудники устали от непонятной ситуации с общепитом и решили рискнуть начать пускать посетителей без проверок. По словам владельцев заведения, весь персонал привился от коронавируса.

3 декабря в кафе пришла полиция.

5 декабря Шайхиева предупредила в инстаграме, что кафе снова будет работать только на доставку или навынос.

Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана выражала поддержку помочь кафе юридически, если потребуется.