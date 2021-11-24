В Карачаево-Черкесии предложили ввести QR-коды в общественном транспорте

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в Карачаево-Черкесии предложил расширить перечень объектов, при посещении которых необходимо предъявить QR-код о вакцинации от COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе КЧР в среду.

"На заседании рабочей группы оперштаба главный государственный санврач КЧР Сергей Бескакотов рекомендовал расширить список объектов, для посещения которых требуется QR-код, включив в него административные здания и общественный транспорт", - сказал представитель регионального оперштаба.

Решение по этому вопросу рабочая группа оперштаба КЧР примет в ближайшее время, добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в конце июля Роспотребнадзор ввел в Карачаево-Черкесии обязательную вакцинацию отдельных категорий сотрудников, работающих с населением. Позже перечень категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации, был расширен.

На 24 ноября в Карачаево-Черкесии выявлено 29 594 случая COVID-19, том числе 84 - за последние сутки. Выздоровели 25 т506 человек, 841 умер от коронавируса.