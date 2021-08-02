Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
на 02.08В России 6 312 185+23 508В мире 198 332 947+460 725
Спортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Южная Корея Россия АрменияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия КитайПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия ТурцияПодробнееСпортивная гимнастика11:45Женщины, Финал  США Италия Россия ЯпонияПодробнее

Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса в КЧР

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Обязательные профилактические прививки против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан, работающих с населением, введены в Карачаево-Черкесии в соответствии с постановлением главного санврача КЧР, сообщили "Интерфаксу" в управлении Роспотребнадзора в понедельник.

Прививать в обязательном порядке будут определенные категории граждан, не имеющих противопоказаний, работающих в сфере здравоохранения, образования, торговли, туризма, соцзащиты и соцобслуживания, общественного транспорта, общепита, бытовых услуг.

Также вакцинации подлежат судьи и работники аппаратов судов республики, госслужащие федеральных органов исполнительной власти, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие и другие работники органов власти.

Кроме того, прививки необходимо сделать студентам вузов и учащимся средних специальных учебных заведений старше 18 лет, членам избирательных комиссий и наблюдателям на выборах.

В КЧР будут вакцинированы работники салонов красоты, косметических и массажных салонов, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов.

В соответствии с постановлением главного санврача КЧР, прививку первым компонентом вакцины этим категориям работников необходимо сделать до 16 августа, вторым компонентом - до 7 сентября 2021 года.

Хроника коронавируса. Август.

7
В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах БангкокаВласти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет
Карачаево-Черкесия Роспотребнадзор

Новости

Скончался седьмой пострадавший на химкомбинате в Ростовской области

Скончался седьмой пострадавший на химкомбинате в Ростовской области

Туроператор сообщил о гибели троих россиян в ДТП в Анталье

Суд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ Ананьева

Суд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ Ананьева
Пандемия коронавируса

Губернатор Ростовской области пригрозил локдауном в отдельных муниципалитетах

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выросло до шести

Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выросло до шести

Директор СВР сообщил о связи The Insider и "Проекта" с Bellingcat

Росстат начал первую в РФ сельскохозяйственную микроперепись

Росстат начал первую в РФ сельскохозяйственную микроперепись
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');