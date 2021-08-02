Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса в КЧР

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Обязательные профилактические прививки против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан, работающих с населением, введены в Карачаево-Черкесии в соответствии с постановлением главного санврача КЧР, сообщили "Интерфаксу" в управлении Роспотребнадзора в понедельник.

Прививать в обязательном порядке будут определенные категории граждан, не имеющих противопоказаний, работающих в сфере здравоохранения, образования, торговли, туризма, соцзащиты и соцобслуживания, общественного транспорта, общепита, бытовых услуг.

Также вакцинации подлежат судьи и работники аппаратов судов республики, госслужащие федеральных органов исполнительной власти, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие и другие работники органов власти.

Кроме того, прививки необходимо сделать студентам вузов и учащимся средних специальных учебных заведений старше 18 лет, членам избирательных комиссий и наблюдателям на выборах.

В КЧР будут вакцинированы работники салонов красоты, косметических и массажных салонов, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов.

В соответствии с постановлением главного санврача КЧР, прививку первым компонентом вакцины этим категориям работников необходимо сделать до 16 августа, вторым компонентом - до 7 сентября 2021 года.