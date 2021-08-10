Памфилова переадресовала в МИД просьбу кандидатов в Думу о миссии ОБСЕ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Москве председатель Центризбиркома Элла Памфилова встретилась с группой кандидатов-одномандатников в Госдуму, которые попросили ЦИК допустить на выборы миссию наблюдателей ОБСЕ целиком и пожаловались на запрет предвыборных мероприятий.

"Памфилова во время встречи объяснила ограничение по количеству наблюдателей от ОБСЕ ситуацией с коронавирусом. Также глава комиссии привела в пример США, однако мы как кандидаты отвечаем за российских избирателей", - сообщила "Интерфаксу" инициатор обращения, кандидат от Партии роста Эльвира Вихарева.

По ее словам, глава ЦИК также сказала, что префектуры не имеют права запрещать проведение предвыборных митингов.

"В случае если у оппозиционного кандидата такие проблемы возникают, то председателю ЦИК можно направлять запросы, и, могу предположить, с ее слов, что эти вопросы будут быстро решаться", - отметила Вихарева.

Теперь кандидат планирует обратиться в МИД в связи с вопросом о наблюдателях от ОБСЕ, к представителю ведомства Марии Захаровой.

Обращение к Памфиловой появилось в телеграм-канале Вихаревой 9 августа. Подписавшие его кандидаты в депутаты считают, что работа наблюдателей от ОБСЕ в полном составе необходима для признания российских выборов во всем мире, а также важна для кандидатов в депутаты Госдумы и российских избирателей.

Обращение подписали кандидаты от "Яблока" Марина Литвинович, Сергей Митрохин, Николай Кавказский, Евгения Гершберг, поддержанный Партией роста глава муниципального округа Тверской Яков Якубович, муниципальные депутаты Михаил Бирюков, Сергей Трифонов, Сергей Власов и Елена Русакова, политик Леонид Гозман и другие.

Памфилова сказала "Интерфаксу", что политики обращаются "не по адресу".

"ЦИК направляет приглашение миссии БДИПЧ ОБСЕ и обеспечивает полноценное осуществление наблюдательной миссии, а формат самой миссии определяет МИД на основе рекомендаций Роспотребнадзора, поскольку выборы проходят в условиях пандемии", - объяснила она.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Парламентская ассамблея ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами в России 17-19 сентября. В ОБСЕ решили, что в Россию следует направить 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей, тогда как Москва заявила о готовности принять лишь 10 и 50 человек соответственно, сославшись на ситуацию с пандемией. Представители БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ тогда от наблюдения за выборами отказались.