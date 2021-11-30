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Штамм "омикрон" попал в Нидерланды на неделю раньше, чем предполагалось

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" появился в Нидерландах еще до того, как в страну 26 ноября прибыли два рейса из Южной Африки, на которых, как предполагалось, находились инфицированные, сообщается на сайте Национального института общественного здравоохранения (RIVM) страны во вторник.

"В RIVM обнаружили штамм "омикрон" в двух тестах, которые были сделаны в Нидерландах ранее в ноябре", - говорится в заявлении на сайте RIVM. "Омикрон" выл выявлен в образцах, взятых 19 и 23 ноября.

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Ранее сообщалось о 13 случаях заражения "омикроном" в Нидерландах. Все они были выявлены у пассажиров двух рейсов из ЮАР, которые прибыли в страну 26 ноября. Из 624 пассажиров того рейса коронавирус того или иного типа был выявлен у 61 человека.

На данный момент в Нидерландах выявлено как минимум 15 случаев заражения "омикроном".

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Филиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон
Хроника 09 января 2020 года – 30 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Нидерланды коронавирус

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