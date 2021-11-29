В Кремле полагаются на мнение ученых о введении COVID-мер из-за штамма "омикрон"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Введение новых мер по борьбе с COVID-19 на фоне появления штамма "омикрон" будет зависеть от вердикта ученых об опасности этой разновидности вируса и эффективности существующих вакцин против него, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, и насколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и тяжелого течения болезни", - сказал он журналистам.

Он также отметил, что российские власти на фоне информации о новом штамме уже закрыли границы с рядом государств.

Песков отметил, что сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и отдельные государства пытаются определить, насколько эта разновидность вируса опасна.

"В данном случае эта информация анализируется в правительственном штабе", - добавил он.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.